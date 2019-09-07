هولندا تسحق ألمانيا في عقر دارها

المصدر: وكالات

سحق المنتخب الهولندي نظيره الألماني، في عقر داره (4-2)، في المباراة التي جرت بينهما، الجمعة، في إطار منافسات الجولة الخامسة من تصفيات كأس الأمم الأوروبية "يورو 2020".

وتناوب على تسجيل رباعية منتخب "الطواحين" كل من، فرينكي دي يونغ (د. 59)، جوناثان تاه (د. 66 خطأ في مرماه)، دونيل مالين (د. 79)، وجيورجينيو فينالدوم (د. 90)، بينما حملت ثنائية "المانشافت" توقيع لاعبيه، سيرجي جنابري، وتوني كروس، في الدقيقتين (9، و73 من ركلة جزاء) على الترتيب، من زمن اللقاء الذي أقيم على ملعب "فولكشباركشتاديون" بمدينة هامبورغ.

وثأر منتخب الطواحين بذلك لخسارته على أرضه أمام "المانشافت" الألماني (2-3)، في ملعب "يوهان كرويف أرينا"، في مستهل مشوارهما بالتصفيات.

ورفعت هولندا رصيدها، بعد هذا الفوز، إلى 6 نقاط (3 مباريات)، وتحتل المركز الثالث، في المجموعة الثالثة (C)، بينما تجمد رصيد ألمانيا عند 9 نقاط (4 مباريات)، وتشغل مركز الوصافة بفارق ثلاث نقاط، عن المتصدرة، إيرلندا الشمالية التي لعبت أربع مباريات أيضا.