تصريحات مفاجئة من بيل تحرج ريال مدريد

المصدر: البيان الالكتروني

قال غاريث بيل، لاعب ريال مدريد الإسباني النادي الملكي بأنه لا يلعب بسعادة في صفوف الملكي في الوقت الحالي، لكنه أشار في الوقت نفسه إلى احترافيته.

جاء ذلك خلال مقابلة خاصة مع "سكاي سبورتس"، قال بيل: "أتفهم أنني أصبحت كبش فداء أكثر مما ينبغي. لا تبدو هذه الاتهامات عقلانية وكذلك ليست عادلة".

وأضاف "نهاية الموسم الماضي كانت صعبة، لا يمكن إنكار ذلك، ليس فقط لي وإنما للفريق ككل. لن أقول إنني ألعب بسعادة ولكني في النهاية ألعب وعندما ألعب أكون محترفا وأعطي كل ما لدي سواء لفريقي أو لبلدي".

وعن اقترابه من الرحيل قبل بداية الموسم الجاري قال بيل :"أعلم أن هناك كثير من الاضطراب كي أكون أميناً، وافترض أنها مسألة خاصة بيني و بين النادي. لن أتحدث أكثر عن الأمر، اسألوا النادي". بحسب سكاي نيوز عربية.

واوضح ان "مع بداية موسم الإعداد أبقيت رأسي للأسفل (كناية عن عدم الالتفات للانتقادات) وكنت أعلم أن هناك الكثير من الأحاديث إذ يقول الناس الجيد والسيئ وأي ما يريدونه".

وخلال حواره اكد النجم الويلزي انه "لم يكن أسوأ وقت في مسيرتي ولكنه لم يكن مثالياً. أعرف كيف أتعامل مع هذه الأوضاع فالأمر يتعلق بعدم الانخراط فيها. تُكافئ عندما تعمل ولقد بدأت الموسم بشكل جيد".

ومنذ انضمام غاريث بيل إلى ريال مدريد في 2013 شارك في 232 مباراة وسجل 102 هدفا وأرسل 66 تمريرة حاسمة، وتوج بيل بـ14 لقبا مع النادي الملكي، منها لقب في الدوري و4 في دوري أبطال أوروبا.

يذكر ان النجم الويلزي "30 عاماً " كان قريباً من الرحيل عن صفوف الملكي مطلع الموسم الجاري متجها صوب الدوري الصيني، لكن الصفقة لم تتم في النهاية وسط تقارير تتحدث عن خلافات مع المدرب زين الدين.