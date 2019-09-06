مارادونا يفكر في العودة للتدريب

المصدر: بوينس آيرس - أ ف ب

يفكر أسطورة كرة القدم الأرجنتيني دييغو مارادونا في العودة للتدريب مجدداً، وأعلن أنه قد يشرف على تدريب نادي خيمناسيا لا بلاتا الذي يعاني في دوري الدرجة الأولى، وقال مارادونا الذي خضع في يوليو الماضي لجراحة ناجحة في ركبته في فيديو نشره محاميه ماتياس مورلا على موقع «تويتر»: خضعت لجراحة أخيراً، حصلت اتصالات مع مسؤولي خيمناسيا، لكن لم أتحدث مع أحد.

أضاف المحامي في تصريح صحافي: فكرة التدريب في الأرجنتين تغري مارادونا، وبنسبة 80% سيدرب مارادونا فريق خيمناسيا.

وكان قائد ومدرب منتخب الأرجنتين السابق تخلى عن منصبه مدرباً لفريق دورادوس دي سينالوا من الدرجة الثانية في المكسيك في يونيو لظروف صحية بعد تسعة أشهر فقط من تسلمه مهامه، فيما أعلن محاميه مورلا أن «الأسطورة» يحتاج لعمليتين جراحيتين في الكتف والركبة.