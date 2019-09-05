«تويتر» يحارب العنصرية في الملاعب

المصدر: متابعة - خالد المهيري

أعلن موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» عن اتخاذه عدداً من الإجراءات ضد 700 قضية متعلقة بالعنصرية والكراهية بكرة القدم البريطانية والدوري الإنجليزي خلال الأسبوعين الماضيين.

وأوضحت إدارة «تويتر» أن المحتوى العنصري ليس له مكان على موقعنا، وسنستمر في اتخاذ الإجراءات الرادعة لمثل هذا السلوك الذي لا يمثل الغالبية العظمى من متابعي خدماتنا، كما أمضينا سنوات طويلة في بناء علاقات قوية مع الأندية التي نقدرها ونحترمها.

وذكر الموقع أنه تم الاجتماع مع رابطة الدوري الإنجليزي والأندية المتأثرة، إذ تم الاتفاق على عدد من الإجراءات الاستباقية لمعالجة المشكلة.

وكان نجم مانشستر يونايتد بول بوغبا قد تعرض لحملة عنصرية الشهر الماضي عقب إضاعته ضربة جزاء ضد ولفرهامبتون، فيما دعا مدرب نادي تشيلسي فرانك لامبارد مواقع التواصل الاجتماعي إلى وضع قوانين صارمة لحماية اللاعبين من العنصرية.