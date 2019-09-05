750 مليون يورو عائدات بايرن ميونيخ

المصدر: ميونخ - د ب أ

أعلن نادي بايرن ميونخ الألماني لكرة القدم، أمس، أنه حقق عائدات وأرباحاً قياسية خلال موسمه الماضي 2018 /‏‏ 2019 في الدوري الألماني (بوندسليغا).

وكشف النادي البافاري أن عائداته بلغت 4ر750 مليون يورو (825.4 مليون دولار) بزيادة 14.1 في المئة عن الموسم الذي يسبقه.

وأوضح النادي أن أرباحه ارتفعت بنسبة 78 في المئة عن الموسم السابق لتصبح 52.5 مليون يورو ليبلغ حجم الفائض لديه 497.4 مليون يورو. وقال كارل هاينز رومينيغه، الرئيس التنفيذي للنادي، في بيان له أمس: «نشعر بسعادة بالغة بالطبع لهذا النمو المالي للنادي... بايرن يحظى بنمو هائل على المستويين الرياضي والمالي». وأضاف: «أوجه شكراً خاصاً لجميع أطقم العمل بالنادي على إخلاصهم الذي أدى لهذه النتيجة السارة». وقال رومينيغه إن العاملين بالنادي حصلوا على مكافآت بقيمة شهرين إضافيين.