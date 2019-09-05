يوفنتوس يخسر كييليني 6 أشهر

المصدر: روما - أ ف ب

سيغيب مدافع يوفنتوس الإيطالي جورجيو كييليني عن الملاعب لمدة ستة أشهر بعد خضوعه لعملية جراحية ناجحة في ركبته اليمنى، حسب ما أعلن بطل إيطاليا في المواسم الثمانية الأخيرة أمس.

وأعلن نادي السيدة العجوز في بيان مقتضب على موقعه الرسمي: «تكللت العملية التي تمت في عيادة في إيسنبروك على يد البروفسور كريستيان فينك، وبحضور طبيب يوفنتوس البروفسور تزوريديس بالنجاح الكامل». وكان ابن الـ35 عاماً قد تعرض لتمزق في الرباط الصليبي الأمامي على مستوى ركبته اليمنى خلال التمارين السبت الفائت. ورغم أن البيانكونيري ضم هذا الصيف المدافع الهولندي الشاب ماتيس دي ليخت من أياكس أمستردام مقابل 75 مليون يورو، فإن غياب الدولي الإيطالي يشكل صفعة قوية للنادي.