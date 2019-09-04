إصابة أنجوس ماكدونالد لاعب هال سيتي بسرطان الأمعاء

المصدر: وكالات

أعلن نادي هال سيتي، الذي يلعب في دوري الدرجة الأولى الإنجليزي لكرة القدم (تشامبيون شيب)، اليوم الأربعاء، أن لاعبه أنجوس ماكدونالد تم تشخيص إصابته بسرطان الأمعاء في مراحل مبكرة.

وذكر النادي في بيان أن ماكدونالدو 26 عاما "أظهر رباطة جأش كبيرة" في رد فعله على التشخيص.

وجاء في بيان النادي "هال سيتي يحزنه أن يعلن أن أنجوس ماكدونالد تم تشخيص إصابته بسرطان الأمعاء في مراحل مبكرة منه".

أضاف البيان "لقد أظهر ماكدونالد قوة شخصية كبيرة في طريقة تفاعله مع تلك الأخبار، تتحد عائلة هال بأكملها في إظهار حب أنجوس المستمر وستدعمه في شفائه".

وتابع هال في بيان "صحة ماكدونالد الجسدية والعقلية تشكل أولوية قصوى بالنسبة لنا في هذه اللحظة".

يذكر أن ماكدونالد انضم لصفوف هال سيتي قادما من فريق بارنسلي الإنجليزي في يناير عام 2018، حيث شارك في 14 مباراة.