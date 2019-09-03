أول تعليق من ساديو ماني على أزمته مع صلاح

المصدر: البيان الإلكتروني

نشر لاعب ليفربول الإنجليزي جيمس ميلنر صورة جمعته بزميله السنغالي ساديو ماني، لحظة غضبه خلال مباراة ليفربول الأخيرة أمام بيرنلي، ليعلق الأخير للمرة الأولى بعد "الأزمة".

وكان ماني قد أظهر غضبا شديدا أثناء استبداله بآخر 5 دقائق من عمر المباراة، بسبب كرة رفض محمد صلاح تمريرها له، رغم أن السنغالي كان في موقف أفضل للتهديف، في صورة حققت انتشارا واسعا على وسائل التواصل الاجتماعي.

وتحدثت الصحافة عن أزمة محتدمة داخل صفوف ليفربول بين النجمين الأفريقيين، بسبب غضب ماني من عدم تمرير صلاح الكرة له خلال المباراة، ولاستبداله خلال لقاء الفريق أمام بيرنلي.

ونشر ميلنر صورة ماني الغاضب، وعلق عليها بشكل ساخر، قائلا: "أنا متأكد أن ماني غاضب لأنني لم أشارك في المباراة".