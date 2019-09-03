يورغن كلوب يصدم ماني وينتصر لصلاح

المصدر: وكالات

قلل مدرب ليفربول يورغن كلوب من الطريقة التي تصرف بها مهاجمه السنغالي ساديو ماني عند استبداله في المباراة التي فاز فريقه السبت على بيرنلي بثلاثة أهداف نظيفة في الدور الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

ماني الذي أحرز الهدف الثاني استبدل في الدقيقة 85، بعد دقيقتين فقط من انفعاله الشديد في وجه زميله محمد صلاح الذي لم يمرر كرة له داخل منطقة الجزاء، في وضعية تشبه الانفراد.

وقال كلوب إن ماني الذي لم يحيّ بديله "كان مستاءً.. كان هناك موقف في اللعبة لم يكن سعيدًا به، كان ذلك واضحًا، ولم يتمكن ساديو من إخفاء عواطفه، وأنا أحب ذلك، لكن (كل شيء على ما يرام) ، تحدثنا عن ذلك".

لكن كلوب لم يخف أيضا عدم رضاه على الطريقة التي تصرف بها مهاجمه السنغالي، وقال "هل سيفعل ذلك مرة أخرى.. ربما لا"

وقال يورغن كلوب "يمكنني سرد 5 أو 6 مواقف كان الجميع يصرخ خلالها (على صلاح) "مرر.. مرر"، قبل أن يسجل بنفسه هدفا".

"إنها حرية اللاعب.. يجب على الأولاد اتخاذ هذه القرارات (بأنفسهم).. تمرير الكرة أو عدم تمريرها، يمكننا ارتكاب هذه الأخطاء. يمكنك أن تفقد الكرة، أو لا تستطيع في بعض الأحيان رؤية زميلك في الفريق. هذا ليس معناه أنك تتجاهله. يبدو لنا في بعض الأحيان أنه من المؤكد أنك ترى زميلك، ولكن تلك ليست هي الحال دائما".

وتابع المدير الفني الألماني: "ليس الأمر تحديًا كبيرًا، لكن بالطبع مع المهاجمين يمكن أن يتكرر ذلك، ما تفعله يعتمد على الموقف.

ويتجه الدوري الإنجليزي الممتاز إلى استراحة دولية وقال كلوب مازحا "لقد كان توقيتا جيدا.. في غضون أسبوع لن يتذكره أحد على أي حال".