صراع جديد بين «الثلاثي» على «الأفضل»

المصدر: ميلانو - وكالات

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» أمس القوائم النهائية للمرشحين لجوائز الأفضل، والتي يقدمها الاتحاد خلال الحفل المقرر في مدينة ميلانو الإيطالية في 23 الجاري، وضمت القائمة النهائية للمرشحين لجائزة أفضل لاعب في العالم خلال العام، البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب يوفنتوس والأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب برشلونة والهولندي فيرجيل فان ديك لاعب ليفربول، وكان فان ديك تفوق على ميسي ورونالدو ونال جائزة أفضل لاعب في حفل جوائز الاتحاد الأوروبي «ويفا» الأسبوع الماضي، وخاض فان دايك موسماً رائعاً مع ليفربول، وأحرز معه لقب دوري أبطال أوروبا، وكأس السوبر الأوروبية ، إضافة لقيادته منتخب هولندا لوصافة النسخة الأولى من دوري الأمم الأوروبية، وساهم دايك في احتلال ليفربول المركز الثاني في الدوري الإنجليزي، كما اختير أفضل لاعب في الدوري المحلي لموسم 2018 ـ 2019.

ويتنافس في قائمة المرشحين لجائزة أفضل مدرب، الإسباني غوارديولا مدرب مانشستر سيتي والألماني يورغن كلوب مدرب ليفربول والأرجنتيني ماوريسيو بوتشيتينو مدرب توتنهام.