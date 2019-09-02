الفيفا يعلن القوائم النهائية للمرشحين لجوائز الأفضل

المصدر: د ب ا

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) اليوم الاثنين القوائم النهائية للمرشحين لجوائز الأفضل، والتي يقدمها الاتحاد خلال الحفل المقرر في مدينة ميلانو الإيطالية في 23 سبتمبر الجاري.

وضمت القائمة النهائية للمرشحين لجائزة أفضل لاعب في العالم خلال العام، البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب يوفنتوس الإيطالي والأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب برشلونة الإسباني والهولندي فيرجيل فان ديك لاعب ليفربول الإنجليزي.

بينما ضمت قائمة المرشحات لجائزة أفضل لاعبة في العالم، الإنجليزية لوسي برونز لاعبة ليون الفرنسي والأمريكية أليكس مورغان لاعبة أورلاندو برايد الأمريكي، والأمريكية الأخرى ميغان رابينو لاعبة رين أف. سي. الأمريكي.

ويتنافس في قائمة المرشحين لجائزة أفضل مدرب، الإسباني بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي الإنجليزي والألماني يورغن كلوب مدرب ليفربول الإنجليزي والأرجنتيني ماوريسيو بوتشيتينو مدرب توتنهام الإنجليزي.