بواتنغ يقترب من يوفنتوس

المصدر: برلين - ا ف ب

اقترب جيروم بواتنغ مدافع بايرن ميونيخ الألماني، من الانتقال إلى صفوف يوفنتوس الإيطالي قبل إغلاق باب الانتقالات الصيفية اليوم، بحسب ما أفادت صحيفة «بيلد» ومجلة «كيكر» الألمانيتان.

وفي حال تمت الصفقة، يتوقع أن يسد بواتنغ الثغرة التي سيتركها غياب قطب دفاع يوفنتوس كييليني الذي تعرض لإصابة في الرباط الصليبي على مستوى الركبة اليمنى.

وكان الرئيس التنفيذي لبايرن ميونيخ كارل هاينتس رومينيغه فتح الباب مؤخرا أمام رحيل بواتنغ «30 عاماً» ولم يلعب بواتنغ أي دقيقة في مباريات فريقه الثلاث في الموسم الحالي، لأن مدربه الكرواتي كوفاتس فضل عليه الفرنسي هرنانديز.