موناكو يستعير باكايوكو من تشلسي

المصدر: موناكو - أ ف ب

أعلن نادي موناكو لكرة القدم، استعارة لاعب خط الوسط، تييمويه باكايوكو، من تشلسي الإنجليزي، لموسم واحد، مع خيار الشراء النهائي، في وقت أكد نادي غلطة سراي التركي، بدء مفاوضات لضم المهاجم الكولومبي، راداميل فالكاو، من النادي الفرنسي.

وكان باكايوكو أمضى 3 مواسم مع موناكو، تُوّجت بإحراز لقب 2016-2017 ، وبنهاية الموسم، انتقل إلى تشلسي، في صفقة قُدّرت قيمتها بـ45 مليون يورو، شملت توقيعه 5 أعوام.

وأمضى باكايوكو موسماً مع تشلسي، خاض خلاله 43 مباراة، قبل أن تتم إعارته إلى ميلان الإيطالي، الموسم الماضي، حيث دافع عن ألوانه في 42 مباراة.