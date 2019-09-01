نيمار يتخلى عن العودة إلى برشلونة

المصدر: د ب ا

كشفت تقارير صحفية في فرنسا أن النجم البرازيلي الدولي نيمار تخلى مبدئيا عن أمل العودة إلى نادي برشلونة الإسباني وأنه سيواصل اللعب في ناديه الفرنسي باريس سان جيرمان.

وكتبت صحيفة "ليكيب" الفرنسية الرياضية "السبت" أن إدارة أعمال نيمار أبلغت الناديين بهذا القرار.

وكان نيمار"27 عاما" عرض المشاركة بـ20 مليون يورو في صفقة انتقاله إلى النادي الكتالوني، غير أن باريس سان جيرمان رفض التخلي عنه بالشروط المقدمة من برشلونة.

ويُعْتَقَد أن آخر عروض برشلونة على باريس سان جيرمان للحصول على خدمات نيمار، كانت دفع نحو 130 مليون يورو ونقل إيفان راتيكيتش والمدافع الصاعد جان-كلير توديبو"19 عاما" وإعارة عثمان ديمبلي لمدة عام.

وذكرت صحيفة "سبورت" الإسبانية الرياضية أيضا نفس التفاصيل. غير أن باريس سان جيرمان أوضح أنه لن يوافق على مثل هذه الصفقة خاصة وأن ديمبلي رفض الانتقال إلى النادي الفرنسي.

وينتهي عقد نيمار مع سان جيرمان في 30 يونيو 2022.

تجدر الإشارة إلى أن موسم الانتقالات سيغلق أبوابه مساء غداً الاثنين.

