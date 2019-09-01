كيف تعامل صلاح مع "أزمة ماني"؟

المصدر: البيان الالكتروني

أظهر النجم السنغالي، ساديو ماني، غضباً شديداً أثناء استبداله، مساء السبت، في الدقائق الأخيرة في مباراة ليفربول أمام بيرنلي في الجولة الرابعة من الدوري الإنجليزي الممتاز، وتعامل زميله النجم المصري محمد صلاح بهدوء وحكمة تجاه "الخلاف"، الذي وقع بينهما.

ونشر صلاح على حسابه في "تويتر" صورة تجمعه بماني أثناء احتفالهما بأحد الأهداف، التي أحرزها الفريق أمام بيرنلي، ليسدل بذلك الستار على هذه "الأزمة".، بحسب سكاي نيوز عربية.

وكان ماني أظهر غضبا شديدا أثناء استبداله، وتبين أن انفعاله كان بسبب كرة رفض صلاح تمريرها له رغم أنه كان في موقف أفضل للتهديف، وفقا لوسائل إعلام بريطانية.

وحينما جلس ماني على مقاعد البدلاء اعترض مرة أخرى، لكن جيمس ميلنر وفيرمينو وقائد الفريق جوردان هندرسون قاما بتهدئته.

وتحدث ماني بكثير من الكلمات، وأشار بيده إلى أرض الملعب، وخلال البث التليفزيوني حاول مخرج المباراة ربط غضبه بلقطة جمعته بالنجم المصري محمد صلاح، الذي لم يمرر فيها الكرة له.

ورغم تأكيد اللاعبين المتكررة بشأن العلاقة الجيدة التي تجمعهما داخل وخارج الملعب، أحيانا ما تلاحظ الجماهير أنانية ماني وصلاح عندما يتعلق الأمر بإمكانية تمرير أي منهما الكرة للآخر عندما يكون في وضعية أفضل.

وفي وقت سابق، كشف الألماني يورغن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول، سبب غضب ماني، عقب تبديله في الدقائق الأخيرة من مباراته أمام بيرنلي في الجولة الرابعة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال كلوب عقب المباراة: "غضب ماني ليس بسبب التبديل، إنه شخص عاطفي، وهناك شيء حدث لم يعجبه، سنعالج الأمور في غرف الملابس".