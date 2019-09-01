أوساسونا يفرض التعادل على «البارسا»

المصدر: مدريد - د ب ا

فرض فريق أوساسونا أمس التعادل على ضيفه برشلونة «حامل اللقب» 2 - 2، في المرحلة الثالثة من الدوري الإسباني لكرة القدم، في استمرار للنتائج الباهتة لـ«البارسا» في الموسم الحالي، حيث فاز الفريق مرة واحدة في أول ثلاث مباريات مقابل تعادل وهزيمة، وسجل روبرتو توريس هدفي أوساسونا في الدقيقتين السابعة و81 من ضربة جزاء، فيما سجل لبرشلونة الصاعد أنسوماني فاتي «16 عاماً»، أصغر لاعب يحرز هدفاً في تاريخ النادي. والبرازيلي ارثر في الدقيقين 51 و64.

ورفع أوساسونا رصيده إلى خمس نقاط في المركز الرابع بفارق نقطة واحدة عن برشلونة صاحب المركز الخامس برصيد أربع نقاط.