سيتي يستعرض أمام برايتون.. وليفربول في الصدارة

المصدر: لندن - د ب ا

حافظ فريق ليفربول أمس على صدارته للدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، «البريمير ليغ» بفوزه على مضيفه بيرنلي 3 - صفر في المرحلة الرابعة من البطولة ورفع رصيده إلى 12 نقطة، بفارق نقطتين أمام مانشستر سيتي، الذي فاز على برايتون 4 - صفر، وسجل أهداف ليفربول في شباك بيرنلي، كريس وود، لاعب بيرنلي، بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 33 وكل من ماني فيرمينو في الدقيقتين 37 و 80.

وقاد أغويرو «القمر السماوي» للفوز على برايتون بتسجيله هدفين في الدقيقتين 42 و55 .

فيما تقدم سيتي بهدف كيفين دي بروين في الدقيقة الثانية وأضاف برناردو سيلفا هدفاً في الدقيقة 79، ورفع أغويرو رصيده إلى 6 أهداف في صدارة ترتيب الهدافين. وفي المباريات الأخرى أهدر مانشستر يونايتد نقطتين أمام مضيفه ساوثهامبتون بالتعادل 1 /‏ 1، وسقط تشيلسي في فخ التعادل 2/‏2 أمام ضيفه شيفيلد يونايتد وتعادل نيوكاسل مع واتفورد 1/‏1 وفاز ليستر سيتي على بورنموث 3 /‏ 1 وويستهام على نوريتش سيتي 2 /‏ 0 وكريستال بالاس على أستون فيلا 1 /‏ 0 وشهدت المباراة طرد محمود حسن تريزيغيه لاعب أستون فيلا في الدقيقة 54.