ساديو ماني ينفجر غضباً وصلاح السبب

المصدر: البيان الإلكتروني

بدا السنغالي ساديو ماني في قمة غضبه لحظة استبداله في مباراة ليفربول وبيرنلي، السبت، في الدوري الإنجليزي الممتاز، قبل 5 دقائق من النهاية.

وعندما حل السويسري شيردان شاكيري بديلا لماني في الدقيقة 85، ظهر الأخير خارج السيطرة، وسط محاولات زملائه لتهدئته.

وجاء استبدال ماني بعد وقت قصير من مشهد مألوف مع زميله محمد صلاح في الدقيقة 82، حين رفض الأخير التمرير له عندما السنغالي في وضعية أسهل للتسجيل، مما أضاع هدفا مؤكدا لليفربول.

وربط متابعون بين حالة غضب ماني ورفض تمريرة صلاح، واصفين الأخير بـ"الأنانية" داخل الملعب.

كشفت تقارير صحفية بريطانية عن أسباب غضب الدولي السنغالي ساديو ماني، جناح فريق ليفربول الإنجليزي، بعد استبداله أمام بيرنلي في الجولة الرابعة من "البريميرليغ" وفق روسيا اليوم.

والتقطت عدسات الكاميرات علامات الغضب والانفعال على ماني أثناء خروجه من أرضية الملعب بعد تبديله أمام بيرنلي بالبلجيكي ديفوك أوريجي.

وذكرت صحيفة "مترو" البريطانية أن ماني كان غاضبا بسبب أنانية المصري محمد صلاح نجم "الريدز"، الذي توغل داخل منطقة الجزاء وفضل مراوغة مدافع بيرنلي وتسجيل الهدف بنفسه عن التمرير للنجم السنغالي الذي كان في مكان مثالي للتسجيل.

وحاول الألماني يورغن كلوب المدير الفني لليفربول تهدئة اللاعب السنغالي، كما قام بالشيء ذاته زملاء ماني على دكة البدلاء.

ورغم تأكيد اللاعبيْن المتكررة بشأن العلاقة الجيدة التي تجمعهما داخل وخارج الملعب، أحيانا ما تلاحظ الجماهير أنانية ماني وصلاح عندما يتعلق الأمر بإمكانية تمرير أي منهما الكرة للآخر عندما يكون في وضعية أفضل.

وحقق ليفربول فوزا سهلا على بيرنلي بثلاثية نظيفة، كفلت له صدارة الدوري الإنجليزي الممتاز، بعد مرور 4 مراحل منه.