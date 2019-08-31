بايرن يعوّل على ليفاندوفسكي للحاق بالصدارة

المصدر: برلين - وكالات

يعول بايرن ميونيخ على هدافه البولندي روبرت ليفاندوفسكي للحاق بفريقي الصدارة بوروسيا دورتموند ولايبزيغ عندما يستقبل اليوم ماينتس المتواضع على ملعب «اليانز أرينا» في المرحلة الثالثة. وسجل بايرن ميونيخ خمسة أهداف في المرحلتين الأوليين حملت جميعها توقيع مهاجمه البولندي، اثنان في مرمى هرتا برلين (2-2) وثلاثية في مرمى شالكه (3-1).

ولا شك بأن ليفاندوفسكي يريد الاحتفال بتجديد عقده مع الفريق البافاري من خلال ممارسة هويته التهديفية في مرمى ماينتس، لا سيما أنه زار شباكه 14 مرة في 17 مباراة. وقام بايرن ميونيخ بتجديد عقد ليفاندوفسكي لسنتين إضافيتين لينتهي في يونيو 2023، علماً بأنه التحق بصفوف النادي البافاري عام 2014 قادماً من الغريم المحلي بوروسيا دورتموند. وصرّح المدير التنفيذي لبايرن ميونيخ كارل هاينتس رومينيغيه قائلاً: «ليفاندوفكسي في رأيي الشخصي أفضل مهاجم في العالم، وهو منذ سنوات من أعمدة فريقنا».

وبدوره قال ليفاندوفسكي (31 عاماً) في بيان نشره الموقع الرسمي للنادي: «بات بايرن ميونيخ وطني الرياضي»، مضيفاً: «أنا مقتنع أننا سنحقق المزيد من الانتصارات في الأعوام القادمة. بايرن هو أحد أفضل ثلاثة أندية في العالم، ولدينا تشكيلة رائعة وأنا فخور بأن أكون جزءاً من النادي».

إنجازات

وخاض ليفاندوفسكي مع بايرن 246 مباراة في مختلف المسابقات سجل خلالها 197 هدفاً، وهو ثالث أفضل هداف في تاريخ النادي بعد الأسطورة غير مولر (508) وكارل هاينتس رومينيغيه (217).

وأحرز المهاجم الدولي البولندي لقب الدوري الألماني خمس مرات، والكأس مرتين، وتوج ثلاث مرات أفضل هداف في «البوندسليغا» بقميص بايرن، كما خسر نهائي مسابقة دوري أبطال أوروبا عام 2013 أمام بايرن نفسه عندما كان في صفوف دورتموند.

ويحل دورتموند ضيفاً على أونيون برلين الصاعد هذا الموسم إلى مصاف أندية النخبة، حيث يسعى الأول إلى تحقيق فوزه الثالث توالياً.