ليفربول يطارد الفوز الرابع على التوالي

المصدر: لندن - وكالات

سيكون ليفربول متحفزاً للدخول إلى عطلة المباريات الدولية المخصصة لتصفيات كأس أوروبا 2020، وهو متربع على صدارة الترتيب بالعلامة الكاملة، بعد أن فاز رجال المدرب الألماني يورغن كلوب بمبارياتهم الثلاث الأولى.

ويحلّ «الحمر» ضيوفاً على بيرنلي في الجولة الرابعة من الدوري الإنجليزي الممتاز، في مهمة ليست سهلة، لا سيما أن وصيف بطل الموسم الماضي وبطل دوري أبطال أوروبا يعاني دفاعياً منذ بداية الموسم، إذ عجز عن المحافظة على نظافة شباكه في المباريات الخمس التي خاضها حتى الآن في جميع المسابقات، وازداد الأمر سوءاً بالنسبة له مع إصابة حارسه البرازيلي أليسون بيكر.

ورغم ذلك، من المتوقع أن يعود «الحمر» من ملعب بيرنلي بفوزهم الخامس توالياً على الأخير، على غرار مانشستر سيتي البطل الذي يواجه ضيفه برايتون على خلفية ستة انتصارات توالياً عليه في جميع المسابقات.

وعلى ملعب «سانت ماريز»، سيكون المدرب النروجي أولي غونار سولسكاير في موقف حرج حين يحل مانشستر يونايتد ضيفاً على ساوثمبتون السبت لأن أي تعثر جديد سيعقد مهمته قبل أن ينتهي الشهر الأول من الموسم الجديد.

وبعد أن بدأ يونايتد الدوري بشكل إيجابي جداً بعد اكتساح غريمه تشلسي 4- 0، اكتفى في المرحلة الثانية بالتعادل مع مضيفه ولفرهامبتون ، ثم سقط في المرحلة الماضية على أرضه أمام كريستال بالاس 1-2 في لقاء أضاع خلاله ركلة جزاء أيضاً.

ومع رحيل المهاجم البلجيكي روميلو لوكاكو والجناح التشيلي أليكسيس سانشيز إلى إنتر ميلان الإيطالي، أصبحت الخيارات الهجومية لسولسكاير محدودة، لا سيما مع إصابة الفرنسي أنتوني مارسيل الذي سيغيب عن مباراة اليوم في ملعب ساوثهامبتون.

ويبدو أن تشلسي وضع خلفه بدايته الصعبة مع مدربه الجديد لاعب وسطه السابق فرانك لامبارد، إذ جمع أربع نقاط من بعد الهزيمة القاسية أمام يونايتد، ويبحث عن فوز ثانٍ توالياً على أرضه ضد شيفيلد يونايتد.

ديربي لندن

وتتجه الأنظار غداً إلى «ستاد الإمارات» الذي يحتضن مواجهة ديربي شمال لندن بين أرسنال وضيفه اللدود توتنهام، وذلك في المرحلة الرابعة من الدوري الإنكليزي، التي يسعى خلالها ليفربول إلى إضافة فوز رابع توالياً والبقاء وحيداً في الصدارة.

وأدرك أرسنال وتوتنهام أن أمامهما الكثير من العمل من أجل الحصول على فرصة حقيقية للمنافسة على اللقب، وذلك بعد أن مُني الأول بهزيمته الأولى للموسم في المرحلة الماضية بخسارته في ملعب ليفربول 1-3، في حين سقط جاره على أرضه أمام نيوكاسل 0-1.