77 دولاراً لتذكرة دوري أوروبا

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم «ويفا»، أن سقف سعر تذاكر الجماهير الزائرة سيبلغ 70 يورو «77 دولاراً» في دوري أبطال أوروبا و45 يورو في الدوري الأوروبي «يوروبا ليغ»، بعدما ارتفعت الأصوات المعترضة في السنوات الأخيرة.

وكان مشجعو مانشستر يونايتد وليفربول الانجليزيين اعترضوا الموسم الفائت على سعر التذكرة لجماهير الفريق الضيف في ملعب كامب نو، معقل نادي برشلونة، والتي بلغت 119 يورو، ما دفع إدارتي «الشياطين الحمر» والـ«حمر» لرفع أسعار البطاقات في وجه جماهير برشلونة الزائرة، واستخدما الإيرادات الإضافية لتقديم العون المالي لمشجعيهم. باريس - ا ف ب