المغربي بن ناصر من موناكو إلى بوردو

المصدر: بوردو - أ ف ب

أعار موناكو الفرنسي لاعب وسطه المغربي الدولي يوسف أيت بن ناصر «23 عاماً» إلى بوردو مع خيار شراء عقده، وأكدت مصادر عدة، أن خيار الشراء يبلغ نحو 5 ملايين يورو بالإضافة إلى مكافآت في حال بيع اللاعب، وكان بن ناصر انتقل في 2016 من نانسي إلى موناكو الذي أعاره إلى نانسي نادي تكوينه وكاين وسانت اتيان.

وبعد عودته من المشاركة في كأس أمم إفريقيا في مصر، طلب من المدرب البرتغالي ليوناردو جارديم رحيله ولم يعد يتدرب مع الفريق الأول.

واستهل الموسم الماضي مع موناكو تحت إشراف جارديم ثم تييري هنري، قبل إعارته في الشتاء إلى سانت إتيان.