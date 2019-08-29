فان دايك أفضل مدافع في أوروبا وأليسون أفضل حارس

المصدر: وكالات

توج الهولندي فيرجيل فان دايك مدافع ليفربول الإنجليزي اليوم الخميس بجائزة الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) لأفضل مدافع في أوروبا للموسم الماضي 2018 / 2019.

ولعب فان دايك دورا بارزا في فوز ليفربول بلقب دوري أبطال أوروبا في الموسم الماضي كما فاز بلقب أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي بالموسم الماضي.

فيما توج البرازيلي أليسون بيكر حارس مرمى ليفربول الإنجليزي بجائزة الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) لأفضل حارس مرمى في أوروبا للموسم الماضي 2018 / 2019.

ولعب بيكر دورا بارزا في فوز ليفربول بلقب دوري أبطال أوروبا في الموسم الماضي.

وفاز الهولندي فرانكي دي يونج نجم برشلونة الإسباني بجائزة الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) لأفضل لاعب خط وسط في أوروبا للموسم الماضي 2018 / 2019.

ولعب دي يونج دورا بارزا في وصول فريقه السابق أياكس الهولندي إلى المربع الذهبي لبطولة دوري أبطال أوروبا.