قطبا مدريد ودورتموند التهديد الأكبر في دوري أبطال أوروبا

المصدر: ا ف ب

تسحب اليوم الخميس في موناكو قرعة دور المجموعات من مسابقة دوري أبطال أوروبا في كرة القدم، حيث يشكل قطبا العاصمة الإسبانية، ريال وأتلتيكو، إضافة الى بوروسيا دورتموند الألماني، الخطر الأكبر على أبطال الدوريات الستة الأعلى تصنيفا وحاملي لقب دوري الأبطال و"يوروبا ليغ".

ووضع الاتحاد القاري بطلي دوري الأبطال ليفربول و"يوروبا ليغ" تشلسي الإنجليزيين في المستوى الأول، الى جانب أبطال الدوريات المحلية الأعلى تصنيفا: مانشستر سيتي (إنجلترا)، برشلونة (إسبانيا)، بايرن ميونيخ (ألمانيا)، يوفنتوس (إيطاليا)، باريس سان جرمان (فرنسا) وزينيت سان بطرسبورغ (روسيا).

وهناك إمكانية كبيرة لما يعتبر "مجموعة الموت"، بما أن القرعة تجنب أندية من البلد ذاته لبعضها البعض (إضافة الى الأندية الروسية والأوكرانية بسبب النزاع بين البلدين على شبه جزيرة القرم)، وبوجود أندية مثل العملاق ريال مدريد الذي توج باللقب لثلاثة مواسم متتالية قبل أن يتربع ليفربول الموسم الماضي على العرش، ومواطنه أتلتيكو وإنتر ميلان الإيطالي المتجدد ومواطنه نابولي وبوروسيا دورتموند وتوتنهام وصيف البطل في المستويات التالية.

وقد يقع مانشستر سيتي ومدربه الإسباني جوسيب غوارديولا في المجموعة ذاتها مع ريال أو إنتر، أو أن يتواجه يوفنتوس مع توتنهام أو أتلتيكو مدريد الذي التقاه بطل إيطاليا الموسم الماضي في ثمن النهائي وانتهى لقاء الذهاب بفوز نادي العاصمة 2-صفر على أرضه، قبل أن يخسر إيابا بثلاثية نظيفة سجلها النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو.

وصنفت الأندية استنادا الى مجموع النقاط التي جمعتها على مدار الأعوام الخمسة الماضية أو النقاط التي جمعتها الاتحادات المحلية.

وتنضم الى الأندية الـ26 التي تأهلت مباشرة الى دور المجموعات استنادا الى معيار النقاط المطبق من قبل الاتحاد القاري، ستة أندية خاضت الأدوار التمهيدية وصولا الى الدور الفاصل الذي تأهل عنه الثلاثاء دينامو زغرب الكرواتي، ريد ستار بلغراد الصربي وأولمبياكوس اليوناني.

وتأهل الأربعاء، أياكس أمستردام الهولندي الذي وصل الى نصف نهائي الموسم الماضي، بعد فوزه على ضيفه أبويل نيقوسيا القبرصي 2-صفر (تعادلا ذهابا صفر-صفر)، وكلوب بروج البلجيكي بفوزه على ضيفه لاسك لينتس النمسوي 2-1 (1-صفر ذهابا)، وسلافيا براغ التشيكي بفوزه على ضيفه كلوج الروماني 1-صفر (1-صفر ذهابا).

وتقام الجولة الأولى من دور المجموعات في 17 و18 سبتمبر على أن تكون الجولة السادسة الأخيرة في 10 و11 ديسمبر. ويقام النهائي في 30 مايو على ملعب اتاتورك الاولمبي في اسطنبول.

- أندية المستوى الأول:

ليفربول الإنجليزي (حامل اللقب)

تشلسي الإنجليزي (بطل "يوروبا ليغ")

برشلونة الإسباني

مانشستر سيتي الإنجليزي

يوفنتوس الإيطالي

بايرن ميونيخ الألماني

باريس سان جرمان الفرنسي

زينيت سان بطرسبورغ الروسي

- الأندية الأخرى المتأهلة:

ريال مدريد الإسباني

أتلتيكو مدريد الإٍسباني

بوروسيا دورتموند الألماني

نابولي الإيطالي

شاختار دانييتسك الأوكراني

توتنهام هوتسبر الإنجليزي

بنفيكا البرتغالي

ليون الفرنسي

باير ليفركوزن الألماني

سالزبورغ النمسوي

أولمبياكوس اليوناني

فالنسيا الإسباني

إنتر ميلان الإيطالي

دينامو زغرب الكرواتي

لوكوموتيف موسكو الروسي

غنك البلجيكي

غلطة سراي التركي

لايبزيغ الألماني

ريد ستار بلغراد الصربي

أتالانتا برغامو الإيطالي

ليل الفرنسي

أياكس أمستردام الهولندي

كلوب بروج البلجيكي

سلافيا براغ التشيكي