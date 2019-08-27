برشلونة يعتذر لريال بيتيس بسبب إهانة "غير مقصودة"!

المصدر: البيان الإلكتروني

قدم نادي برشلونة الإسباني اعتذاراً رسمياً لنادي ريال بيتيس بسبب تغريدة نشرها الحساب الرسمي للنادي الكاتالوني بعد فوز الفريق على نظيره الأندلسي بخمسة أهداف مقابل هدفين في المباراة التي أُقيمت بينهما مساء أمس الأحـــد على ملعب كامب نو ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة الدوري الإسباني.

ونشر الحساب الرسمي لنادي برشلونة على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" صورة للظهير الأيسر الجديد للفريق، جونيور فيربو، وهو يشير بيده بأصابعه الخمسة، في لمحة عن الأهداف التي تم تسجيلها في تلك المباراة بشباك ريال بيتيس.

🔁 Min 79: Tercer cambio del Barça

🔼 Junior

🔽 Rafinha



Junior debuta en partido oficial como azulgrana 🔝



🔵🔴 #BarçaBetis pic.twitter.com/JPcwQG772V — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) August 25, 2019