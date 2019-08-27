عادل وجدان يتدرب مع برشلونة

المصدر: دبي - إيهاب زهدي

سافر عادل وجدان لاعب شباب الأهلي لكرة القدم، إلى إسبانيا تلبية لدعوة من نادي برشلونة، بمشاركته في تدريبات الفريق، تنفيذاً لبرنامج المعايشة في إطار التعاون بين الناديين، وقام اللاعب بنشر فيديو له عبر حسابه الشخصي في موقع التواصل الاجتماعي «انستغرام»، وهو على متن طيران الإمارات في طريقه إلى برشلونة، لخوض تلك التجربة المهمة بدعوة من النادي الإسباني.

الجدير بالذكر، أن عادل وجدان، مسجل في قائمة شباب الأهلي، ضمن فئة مواليد الدولة، وشارك في العديد من المباريات مع الفريقين الأول وتحت 21 سنة، وقدم مردوداً إيجابياً أشاد به الجميع.