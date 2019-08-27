«الملكي» يؤكد إصابة رودريغيز

المصدر: مدريد - أ ف ب

أعلن نادي ريال مدريد أن لاعبه الكولومبي خاميس رودريغيز تعرض لإصابة في ربلة الساق خلال المباراة ضد بلد الوليد ضمن المرحلة الثانية من الدوري الإسباني لكرة القدم، من دون تحديد فترة غيابه. واستبدل الفرنسي زين الدين زيدان، مدرب «الملكي»، رودريغيز أوائل الشوط الثاني من المباراة، مؤكداً أن هذا التبديل يعود إلى انزعاج بدني شعر به اللاعب.

وأكد ريال مدريد أنه «بعد الفحوص التي أجريت لرودريغيز ، أكد التشخيص وجود إصابة في ربلة الساق اليمنى». وأشارت تقارير صحافية إسبانية إلى أن اللاعب سيغيب عن المباراة المقبلة لفريقه ضد فياريال نهاية الأسبوع الحالي ومباراتي منتخب بلاده ضد البرازيل وفنزويلا في 7 و11 سبتمبر.