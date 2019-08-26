ليفربول يصدم عشاق محمد صلاح

في ظل اهتمام عمالقة أوروبا أمثال برشلونة وريال مدريد بالتعاقد مع النجم المصري محمد صلاح، كشفت تقارير صحفية إيطالية صادرة، أن نادي ليفربول الإنجليزي مستعد للتخلي عن نجمه المصري خلال الفترة المقبلة.

ونقل موقع "كالتشيو ميركاتو" الإيطالي، عن تقارير إنجليزية، أن ليفربول مستعد للتنازل عن محمد صلاح نهاية الموسم الحالي "2019-2020".

وأكد الموقع، أن إدارة الريدز لن تسمح برحيل صلاح سوى في حالة واحدة هي تتويج الفريق بالدوري الإنجليزي عن الموسم الحالي.

وساعد محمد صلاح ليفربول الموسم الماضي في الفوز ببطولة دوري أبطال أوروبا للمرة السادسة في تاريخه.

وكان ليفربول تعاقد مع محمد صلاح قادما من روما الإيطالي مقابل 42 مليون يورو.