سيتي يستعيد التوازن بثلاثية في بورنموث

المصدر: لندن - أ ف ب

استعاد مانشستر سيتي توازنه في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، وحقق فوزاً مستحقاً على مضيفه بورنموث 3 /‏ 1 خلال المباراة التي جمعتهما، أمس، في الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، وانتهى الشوط الأول بتقدم مانشستر سيتي 2 /‏ 1، سجل الثلاثية كل من الأرجنتيني سيرخيو أغويرو هدفين في الدقيقتين 15 و 63، ورحيم سترلينغ في الدقيقة 43، وأحرز هاري ويلسون هدف بورنموث في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدلاً من الضائع للشوط الأول.

ورفع سيتي رصيده إلى 7 نقاط في المركز الثاني، بفارق نقطتين خلف ليفربول المتصدرووصل رصيد أغويرو إلى أربعة، متأخراً بفارق هدف عن المتصدرين سترلينغ وتيمو بوكي، ومتقدماً على محمد صلاح بهدف.