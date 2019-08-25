هزيمة مفاجئة لتوتنهام أمام ضيفه نيوكاسل

المصدر: وكالات

سقط توتنهام هوتسبير في فخ هزيمة مفاجئة 1-صفر أمام ضيفه نيوكاسل يونايتد بفضل هدف البرازيلي جويلتون في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم اليوم الأحد.

وأكمل جويلتون، المنضم في صفقة قياسية للنادي بلغت 40 مليون جنيه استرليني (49 مليون دولار)، هجمة مرتدة بتسديدة في المرمى في الدقيقة 27 إذ حافظ على هدوئه ليهز شباك هوجو لوريس بعد تمريرة من كريستيان أتسو.

وكان ستيف بروس مدرب نيوكاسل بحاجة لهذا الفوز بعد خسارته أول مباراتين بعد توليه المسؤولية عقب رحيل رفائيل بنيتز هذا الصيف.

وتفرغ نيوكاسل للدفاع لكن توتنهام، الذي لم يشارك لاعبه كريستيان إريكسن في التشكيلة الأساسية، عانى لترجمة استحواذه على الكرة إلى فرص للتسجيل.

وشعر صاحب الأرض أنه استحق الحصول على ركلة جزاء في الدقيقة 78 عندما سقط جامال لاسيلس مدافع نيوكاسل أرضا في طريق هاري كين الذي سقط لكن الحكم وحكم الفيديو المساعد قالا إن الأمر لا يستحق ركلة جزاء.

وكان يجب على توتنهام إدراك التعادل بعد ذلك بدقائق لكن لوكاس مورا أطاح بالكرة فوق العارضة بعد تمريرة عرضية منخفضة من الناحية اليمنى من موسى سيسوكو.

وبعد الهزيمة 3-1 أمام نوريتش سيتي الوافد الجديد الأسبوع الماضي أصبح بروس هدفا لانتقادات جماهير نيوكاسل التي عانت لتقبل توليه المسؤولية رغم أنه مشجع للنادي منذ الصغر.

وقال بروس "هذه هي الطريقة الوحيدة للرد على الانتقادات. جئنا إلى هذا الملعب الرائع والنادي المذهل وقدمنا هذا الأداء.

"قمت بالتدريب في أكثر من 900 مباراة وعلى مدار السنوات تعتقد أنك ستنال بعض الاحترام لكني أعود إلى حقيقة أن أي شخص كان سيأتي بعد بنيتز سيتعرض للإهانات".

وأضاف "أنا سعيد مع طاقمي واللاعبين. قمنا بالرد بالطريقة المناسبة بعد مباراة الأسبوع الماضي".

وقال ماوريسيو بوكيتينو مدرب توتنهام إن فريقه دفع الثمن للأداء السيئ من بعض اللاعبين.

وتابع المدرب الأرجنتيني "لم نصنع (الفرص). استحوذنا على الكرة لكننا لم نصنع العدد الكافي من الفرص. لم نعثر على مساحات لكسر الدفاع. (نيوكاسل) كان منظما للغاية ودافع بالقرب من مرماه.

"أشعر بخيبة أمل من الأداء والنتيجة. في بعض الأحيان الأمر لا يتعلق بالاستحواذ لكن بالأداء الفردي واليوم لم نظهر هذه الكفاءة التي كنا نحتاجها".