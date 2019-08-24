بلد الوليد يفرض التعادل على ريال مدريد بالدوري الإسباني

المصدر: البيان الإلكتروني

فرض فريق بلد الوليد التعادل 1 /1 على مضيفه ريال مدريد اليوم السبت في المرحلة الثانية من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وتقدم المهاجم الفرنسي كريم بنزيمة بهدف للنادي الملكي قبل ثمان دقائق من نهاية المباراة معلنا عن هدفه الثاني هذا الموسم.

ولكن قبل دقيقتين فقط من نهاية المباراة خطف سيرجيو جوارديولا نافارو هدف التعادل القاتل لبلد الوليد .

ويتصدر اشبيلية جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد ست نقاط من انتصارين متتالين ويحل ريال مدريد في المركز الثاني بأربع نقاط بفارق الأهداف فقط عن بلد الوليد صاحب المركز الثالث.