ليفربول يتصدر "البريميرليغ" بالعلامة الكاملة في ليلة تألق صلاح

المصدر: البيان الإلكتروني

حقق فريق ليفربول الإنجليزي فوزاً مهم على نظيره أرسنال خلال المباراة التي أقيمت بملعب "أنفيلد"، ضمن منافسات الجولة الثالثة من عمر مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليغ" في ليلة تفوق فيها صلاح وأحرز هدفين

وجاء الهدف الأول عبر الكاميروني جويل ماتيب فى الدقيقة 40 من خلال ضربة رأسية إثر ضربة ركنية.

ومع بداية الشوط الثاني أحرز محمد صلاح هدفاً من ركلة جزاء في الدقيقة 49.

وأكمل صلاح المتعة بإحرازه الهدف الثاني له والثالث للريدز بعد انطلاقة ولا أروع من منتصف الملعب ليحرز هدفا رائعا في الدقيقة 58.

وفي الدقيقة 85 أحرز توريرا هدفا شرفياً لأرسنال ليقلص النتيجة 3-1.

ويتصدر ليفربول جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليغ" برصيد 9 نقاط بعد أن تغلب على ورويتش سيتي وساوثهامبتون، فيما ظل أرسنال على 6 نقاط بعد فوزه على نيوكاسل يونايتد وبيرنلي ضمن منافسات الدوري الإنجليزي.

وتعد مباراة اليوم بمثابة الأختبار الحقيقي الأول لناديا ليفربول وأرسنال في النسخة الحالية من مسابقة الدوري الإنجليزي، بعدما حقق الفريقان العلامة الكاملة بعد مرور جولتين على انطلاق المسابقة.

ويتطلع ليفربول للحفاظ على سجله الخالي من الهزائم بملعب "أنفيلد"، في مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج" للمباراة الـ 42 على التوالي.

ولم يتذوق ليفربول مرارة الهزيمة فى آخر 41 مباراة خاضها على ملعب "أنفيلد" فى مسابقة الدورى الإنجليزى الممتاز "البريميرليغ"، حيث تمكن من تحقيق الفوز فى 31 مباراة وتعادل فى 10 لقاءات فقط، ساعياً للحفاظ على سجله الخالي من الهزائم للمباراة الـ 42 على التوالي بملعب "أنفيلد".