كريستال بالاس يحقق فوزاً تاريخياً على مانشستر يونايتد 1/2

المصدر: وكالات

حقق كريستال بالاس مفاجأة مدوية بفوزه على مضيفه مانشستر يونايتد 1/2 فى المباراة التى أقيمت اليوم على ملعب أولد ترافورد في الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي الممتاز ويعتبر هذا الفوز هو الأول كريستال بالاس على اليونايتد في الدوري الانجليزي.

وتلقى مانشستر يونايتد أول خسارة فى الدوري هذا الموسم بعدما فاز في أول لقاء على تشيلسي وتعادل فى الثانى ضد وولفرهامبتون، في المقابل حقق كريستال بالاس فوزه الأول بعدما تعادل فى الافتتاح ضد إيفرتون وخسر امام شيفيلد في الجولة الثانية.

وجاء هدف كريستال بالاس الأول عبر غوردان أيو فى الدقيقة 32 مستغلا خطأ دفاع مانشستر يونايتد ليمنح فريقه أول انتصار، وفى الشوط الثانى أهدر ماركوس راشفورد ركلة جزاء بعدما سدد فى القائم ليحرم فريقه من فرصة التعادل، لكن الشاب دانييل جيمس نجح فى إدارك التعادل بالدقيقة 88 بعد دخوله بديلا.

ومن هجمة مرتدة سريعة فى الدقيقة 93، سجل المدافع الهولندى فان أنهولت هدف فوز كريستال بالاس من تسديدة قوية غالطت دافيد دى خيا حارس اليونايتد.

وتعرض لوك شو الظهير الأيسر لإصابة أجبرت سولشاير المدير الفنى لمانشستر يونايتد على استبداله بالمخضرم أشلى يونج فى الدقيقة 34.

وبهذا الفوز حقق كريستال بالاس أول فوز في تاريخه على مضيفه مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز بعدما انتصر عليه بنتيجة 2-1 في المباراة التي أقيمت بالجولة الثالثة من المسابقة.