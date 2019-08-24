تشيلسي يحقق فوزاً مثيراً على نورويتش سيتي في البريميرليغ

المصدر: د ب ا

استعاد تشيلسي توازنه بعد تلقي هزيمة وتعادل في أول مباراتين له بالموسم الجديد من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، وحقق انتصارا مثيرا على نورويتش سيتي حيث تغلب عليه 3 / 2 اليوم السبت في المرحلة الثالثة من المسابقة.

ورفع تشيلسي رصيده بذلك إلى أربع نقاط، بينما تجمد رصيد نورويتش سيتي عند ثلاث نقاط بعد أن تلقى اليوم الهزيمة الثانية له مقابل انتصار واحد.

وافتتح تامي أبراهام التسجيل لتشيلسي في الدقيقة الرابعة ثم أدرك تود كانتويل التعادل لنورويتش سيتي في الدقيقة السادسة.

بعدها تقدم تشيلسي مجددا بهدف للاعب ماسون مونت في الدقيقة 17، ثم تعادل تيمو بوكي لنورويتش سيتي في الدقيقة 31.

وفي الشوط الثاني، حسم تامي أبراهام المباراة لصالح تشيلسي بهدف الفوز 3 / 2 وسجله في الدقيقة 69.