صفقة نيمار.. "للخلف دُر"

المصدر: البيان الالكتروني

في خضم أزمة المهاجم البرازيلي نيمار مع باريس سان جرمان الفرنسي، وما أشيع عن مفاوضات من برشلونة وريال مدريد الإسبانيين للحصول على خدماته خلال فترة الانتقالات الصيفية، كشفت تقارير صحفية فرنسية عن نقطة تحول مهمة.

وحسب صحيفة "ليكيب" الفرنسية ، فإن التوتر بين نيمار وناديه في طريقه إلى التلاشي، وسط تكهنات بأن يضم المدير الفني توماس توخيل اللاعب صاحب الـ27 عاما، إلى تشكيلة الفريق التي تواجه تولوز، الأحد، في المرحلة الثالثة من الدوري الفرنسي.

وكشفت الصحيفة أن ما بين نيمار وناديه الحالي "لم يعد حربا"، في إشارة إلى احتمال بقاء اللاعب في العاصمة الفرنسية خلال الموسم الذي انطلق قبل أيام على الأقل، بحسب سكاي نيوز عربية.

ويتماشى تقرير "ليكيب" مع ما أكدته تقارير صحفية إسبانية على مدار اليومين الماضيين، من أن المفاوضات بين سان جرمان وعملاقي الدوري الإسباني لم تصل إلى شيء يذكر بخصوص انتقال نيمار إلى ريال مدريد أو برشلونة.