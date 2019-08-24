عودة ميسي تنعش أحلام «البارسا» في الفوز الأول

المصدر: برشلونة - وكالات

يعود الأرجنتيني ليونيل ميسي لتشكيلة فريق برشلونة، في مباراته غداً أمام ريال بيتيس في الجولة الثانية من الدوري الإسباني لكرة القدم، وغاب ميسي عن مباراة فريقه الافتتاحية في الدوري والتي خسرها أمام أتلتيك بلباو بهدف، وتنعش عودة «البرغوث» آمال «البارسا» لتعويض الخسارة الأولى في الموسم، وتحقيق الفوز الأول، وانضم ميسي إلى التمارين الجماعية لفريقه بعد غيابه عن الملاعب لمدة أسبوعين بسبب إصابة في ربلة الساق.

وتعرض المهاجمان لويس سواريز وعثمان ديمبلي لإصابات أمام أتلتيك بلباو ولن يكونا جاهزين لمواجهة بيتيس، ولكن ميسي يمكنه أن يشكل ثنائياً خطيراً مع الفرنسي غريزمان، أو ربما يشارك من مقاعد البدلاء، ويأمل المدير الفني لبرشلونة فالفيردي أن يكون لغريزمان دور أكبر في مباراة الغد عما ظهر به في مباراة أتلتيك بلباو.

وفي المقابل يسعى ريال مدريد اليوم لتحقيق فوزه الثاني توالياً عندما يستضيف بلد الوليد، وكان «الملكي» حصد أول 3 نقاط بالدوري بفوزه على سلتا فيجو 3 - 1. ويلعب في باقي المباريات اليوم اوساسونا مع إيبار، وسلتا فيغو مع فالنسيا، وخيتافي مع أتلتيك بلباو.