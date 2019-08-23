ليفربول يقترب من صفقة تاريخية

المصدر: البيان الإلكتروني

ذكرت تقارير صحفية أن نادي ليفربول الإنجليزي على وشك الاتفاق على صفقة رعاية طويلة الأجل، مع شركة "نايكي" الأمريكية للملابس الرياضية، قد تصبح الأكبر في الدوري الإنجليزي.

وذكر موقع "ذيس إز أنفيلد" المعني بأخبار ليفربول، أن عقد الـ"ريدز" مع شركة "نيو بالانس" للمنتجات الرياضية سينتهي بنهاية الموسم الجاري، في حين يدرس النادي العروض الأخرى المتاحة.

وكان الفوز بدوري أبطال أوروبا في يونيو الماضي، جذب أصحاب العلامات التجارية الكبرى للتعاقد على رعاية ليفربول الذي يبدو أن خزائنه ستقطف ثمار التألق داخل المستطيل الأخضر.

وبانتهاء العقد الحالي مع "نيو بالانس"، الذي يقدر بـ45 مليون جنيه إسترليني سنويا، يبدو أن الصفقة المقترحة مع نايكي قد لا تقل عن 75 مليون جنيه إسترليني، متجاوزة الصفقة القياسية التي حققها "مانشستر يونايتد" مع "أديداس" الألمانية.

وكانت تقارير قد أشارت في أبريل الماضي إلى أن المحادثات بين "ليفربول" و"نايكي" متقدمة، رغم دخول "أديداس" في دائرة الراغبين في رعاية النادي الإنجليزي.

وذكرت مجلة "فوربس" أن "الحُمر" على وشك التوقيع مع "نايكي" في موسم 2020-2021، في صفقة قد تكون الأكبر في تاريح الدوري الإنجليزي بحسب سكاي نيوز.

ويحظى نادي برشلونة الإسباني بأكبر صفقة شراكة مع "نايكي"، حيث يحصل النادي الكتالوني على مليار جنيه إسترليني على مدى 10 سنوات، في حين يحصل تشلسي الإنجليزي على 900 جنيه إسترليني على مدى 15 عاما.

ويحتفظ "نيو بالانس" بالشراكة مع ليفربول خلال الموسم الجاري، لكنه يحتاج إلى تقديم عرض تنافسي من أجل الاستمرار مع بطل أوروبا.