وفاة المهاجم الغاني جونيور أجوجو لاعب الزمالك السابق

المصدر: د ب ا

أعلن نادي شيفيلد وينزداي الإنجليزي لكرة القدم وفاة المهاجم الغاني جونيور أجوجو، لاعب نادي الزمالك المصري الأسبق، عن عمر يناهز 40 عاما.

ولعب أجوجو 27 مباراة دولية مع المنتخب الغاني سجل خلالها 11 هدفا، وكان اللاعب تألق في بطولة كأس أمم أفريقيا 2008 وانتقل للزمالك في فترة الانتقالات الصيفية التالية، حيث سجل أربعة أهداف في 16 مباراة خاضها مع الزمالك.

وبدأ اللاعب مسيرته مع فريق شيفيلد وينزداي ولكنه تركه للعب في الولايات المتحدة الأمريكية.

وعاد اللاعب لإنجلترا للعب مع فريق كوينز بارك رينجرز في 2002 قبل أن ينتقل لبرينتفورد.

واشتهر اسم أجوجو مع فريق بريستول روفرز الذي سجل معه 40 هدفا في ثلاثة مواسم.

وانتقل إلى نوتينجهام فورست في 2006 وساعدهم في الصعود لدوري الدرجة الأولى.

وذكر شيفيلد وينزداي عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي على الانترنت "تويتر" :" يحزن نادي شيفيلد يونايتد لعلمه بوفاة لاعب الفريق السابق جونيور أجوجو. تعازينا لعائلته وأصدقائه في هذا الوقت الصعب".

وكتب فريق نوتينجهام فورست: "ارقد في سلام، يحزن النادي أن يعلم وفاة المهاجم جونيور أجوجو. تعازي الجميع داخل النادي لعائلة جونيور وأصدقائه".

وأنهى أجوجو مسيرته مع فريق هيربرنيان الاسكتلندي.