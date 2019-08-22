الكشف عن سر رحيل كوتينيو عن ليفربول

المصدر: وكالات

أثناء حمله قميص فريق ليفربول الإنجليزي، كان فيليبي كوتينيو ينشر سحره الكروي أينما حل وارتحل. فقد جلب الدولي البرازيلي الأنظار بقوة بفضل رؤيته المميزة فوق المستطيل الأخضر ومهارته الفنية، التي أسالت لُعاب أكثر من فريق أوروبي عملاق.

وأصر كوتينيو على وضع حد لمغامرته الكروية مع "الريدز"، والانتقال إلى الفريق الإسباني العملاق برشلونة، ما أصاب جماهير ليفربول آنذاك بخيبة أمل كبيرة، خاصة وأنها كان تعول على الموهوب البرازيلي كثيراً.

ومع مرور الوقت الآن، بدأت تتكشف الأسباب الحقيقة وراء رحيل كوتينيو عن "الريدز"، فقد أورد موقع صحيفة "ديلي ستار" البريطانية، أن فيليبي كوتينيو رحل عن ليفربول، لأنه أراد أن يشعر بكونه اللاعب الأكثر أهمية في كتيبة المدرب الألماني يورغن كلوب.

وأوضح موقع "ديلي ستار" أن النجم البرازيلي، لم يكن سعيداً في أيامه الأخيرة برفقة فريق ليفربول الإنجليزي، مُضيفاً أن فيليبي كوتينيو لم يكن يحس بالتقدير الكافي، والذي يتماشى مع ما يقدمه فوق المستطيل الأخضر.

وتابع نفس المصدر أن فترة كوتينيو الأخيرة مع ليفربول، شهدت تألق "الثلاثي الناري" محمد صلاح وساديو ماني بالإضافة إلى روبيرتو فيرمينو، ما عقد من مهمة كوتينيو في أن يصبح اللاعب الأبرز في تشكيلة يورغن كلوب.

وبعدها رحل كوتينيو عن ليفربول وانتقل إلى برشلونة، بيد أن الدولي البرازيلي فقد بريقه بشكل كبير مع "البلوغرانا"، وجلس في أكثر من مرة على دكة البدلاء، فضلاً عن معاناته من الإصابة ومشاكله مع جماهير برشلونة، التي هاجمت اللاعب بسبب تذبذب مستواه.

الجدير ذكره أن فيليبي كوتينيو، انتقل قبل أيام على سبيل الإعارة إلى فريق بايرن ميونيخ الألماني. ويأمل الدولي البرازيلي أن يستعيد مستواه المعهود في أقرب وقت ممكن، لاسيما وأن النادي البافاري يعول على كوتينيو لمواصلة هيمنته على البطولات المحلية، والمنافسة بقوة في مسابقة دوري أبطال أوروبا.