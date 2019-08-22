رومينيغه يفتح باب الرحيل أمام بواتنغ وسانشيس

المصدر: برلين - أ ف ب

أكد الرئيس التنفيذي لنادي بايرن ميونيخ الألماني كارل هاينتس رومينيغه بأن المدافع جيروم بواتنغ ولاعب الوسط البرتغالي ريناتو سانشيس قد يرحلان قبل إقفال باب الانتقالات في الثاني من سبتمبر المقبل.

وجاء كلام رومينيغه في تصريح لشبكة «سكاي» الألمانية بقوله «سنتحدث إلى وكيل أعمال ريناتو سانشيس». وأضاف «وصل ريناتو إلى هنا قبل ثلاث سنوات، ومنذ ذلك الحين فقد مركزه في المنتخب».

وأضاف «هو يريد استعادة مركزه مع منتخب البرتغال وهو يدرك جيداً أن الأمر سيكون صعباً معنا لا سيما بعد انتقال كوتينيو».

أما في ما يتعلق ببواتنغ فقد علق رومينيغه بالقول «إذا أراد الرحيل عن النادي، يتعين عليه إعلامنا بذلك وسنهتم بالأمر لكن الطلب يجب أن يأتي منه».