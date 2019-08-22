أبويل يفرض التعادل على أياكس في «أبطال أوروبا»

المصدر: نيقوسيا - د ب أ

خيم التعادل السلبي على مباراة فريقي أبويل نيقوسيا القبرصي وضيفه أياكس أمستردام الهولندي، أول من أمس، في ذهاب الدور المؤهل لدور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

ولم ينجح كلا الفريقين في ترجمة الفرص العديدة التي سنحت لهما إلى أهداف، لينتهي اللقاء بالتعادل السلبي، وعانى أياكس من النقص العددي في صفوفه، بعد طرد مدافعه المغربي نصير مزرواي في الدقيقة 80 من زمن المباراة، بعد أن حصل على الإنذار الثاني.

ويلتقي الفريقان في مباراة الإياب، على ملعب «يوهان كرويف أرينا» في العاصمة الهولندية أمستردام يوم 28 أغسطس الجاري.

وبدأت المباراة بضغط هجومي مكثف من الفريق الضيف، الذي حاول تسجيل هدف مبكر يربك به حسابات أبويل الذي دخل المباراة باندفاع كبير.

وطوال المباراة تبادل الفريقان إضاعة الفرص، وتبددت الأهداف المحققة بسبب رعونة المهاجمين وبراعة حراس المرمى، لتنتهي المباراة بالتعادل السلبي.