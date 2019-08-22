روبن: غوارديولا مدربي المفضّل

المصدر: برلين - أ ف ب

كشف النجم الهولندي المعتزل آريين روبن أن المدرب المفضل الذي عمل معه في نادي بايرن ميونيخ بطل ألمانيا كان الإسباني جوسيب غوارديولا.

وأمضى روبن نحو عشر سنوات مع الفريق البافاري قبل اعتزاله في يوليو الماضي عن 35 عاماً، وقد عمل مع خمسة مدربين هم مواطنه لويس فان خال، يوب هاينكيس على فترتين، الإيطالي كارلو أنشيلوتي والكرواتي نيكو كوفاتش وغوارديولا. قال روبن المكرّم بجائزة خاصة الاثنين في حفل صحيفة «بيلد» لعام 2019 «هذا صعب، اختبرت الكثير من الأمور الرائعة مع مدربين عدة وكنا ناجحين كثيراً.

لكن إذا سألتموني عن الأفضل، أقول بيب غوارديولا. استمتعت كثيراً معه. هو ببساطة عبقري كروي».

ويعد غوارديولا (48 عاماً) من أبرز المدربين في العالم راهناً وقاد مانشستر سيتي إلى ثلاثية محلية نادرة الموسم الماضي. وبعد انطلاق مسيرته التدريبية الرائعة مع فريق طفولته برشلونة، أشرف على بايرن ميونيخ ثلاثة مواسم قبل انتقاله إلى مانشستر سيتي في 2016.

وأحرز روبن خلال مسيرته المظفرة 30 لقباً في هولندا وإنجلترا وإسبانيا وألمانيا، بينها ثمانية في الدوري الألماني مع بايرن ولقب دوري أبطال أوروبا في 2013.

أضاف اللاعب الذي أعلن اعتزاله بعد شهر من رحيله عن بايرن ميونيخ «عندما جاء بيب كنت بعمر الثلاثين. في هذه المرحلة تحاول أن تحافظ على مستواك ولا تسوء. لكن تحت إشرافه تحسنت. لعبت فجأة بأدوار مختلفة لم أكن أتخيلها. لقد كان الأفضل».

وأمضى روبن ثلاث سنوات تحت إشراف غوارديولا بين 2013 و2016، وسجل 49 هدفاً و29 تمريرة حاسمة في 97 مباراة تحت إشرافه.