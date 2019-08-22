تسابا كوستا إلى روما على سبيل الإعارة

وصل الظهير الأيمن الإيطالي دافيدي تسابا كوستا إلى مطار العاصمة للانضمام إلى فريق روما قادماً من تشلسي الإنجليزي لموسم على سبيل الإعارة، وخضع تسابا كوستا (27 عاماً) صباح أمس للفحص الطبي الروتيني، تاركاً فريق غرب لندن الذي استقدمه في 2017 مقابل 28 مليون يورو زائد مكافآت، وذلك بعد موسمين مع نادي تورينو.

وعرض موقع نادي روما صوراً للاعب في مطار فوميتشينو وأخرى يخضع فيها للفحص الطبي رفقة مسؤولي النادي.

وكان روما الذي يشرف عليه البرتغالي باولو فونسيكا قادماً من شاختار دانيتسك الأوكراني، قد تعاقد مع لاعب الوسط الدفاعي الغيني أمادو دياوارا، حارس المرمى الإسباني باو لوبيز، قلب الدفاع التركي ميرت شيلتين والظهير ليوناردو سبيناتسولا. روما - أ ف ب