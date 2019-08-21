كارول يتعرّف إلى سواريز عبر «غوغل»

المصدر: لندن - أ ف ب

أقر المهاجم الإنجليزي أندي كارول بانخفاض معدل ذكائه عندما اضطر لاستخدام محرك غوغل لمعرفة من هو لويس سواريز الذي انضم معه إلى نادي ليفربول عام 2011. وقال كارول الذي تحققت صفقته القياسية إلى الفريق الأحمر بعد تسجيله 31 هدفاً في 80 مباراة لنيوكاسل: «عندما كنت هنا (في نيوكاسل)، كنت أذهب إلى منزلي للهو مع زملائي، لعب كرة القدم، الخروج، أي شيء، لكنني لم أشاهد كرة القدم أبداً.

لم أكن أعرف أي لاعب». وتابع: «كنت أصحو الجمعة أو صباح السبت قائلاً من سنواجه. كنت غافلاً تماماً لكل المواضيع المتعلقة بكرة القدم». وأضاف: «عندما كنت في الطائرة المروحية متجهاً نحو ليفربول، قلت: أعرف ستيفي دجي (جيرارد)، أعرف (جايمي) كاراغر. من أيضاً؟. كان وكيلي آنذاك يخبرني واستخدم غوغل لاكتشاف الفريق».

آنذاك انتقل كارول من نيوكاسل إلى ليفربول مقابل 35 مليون جنيه استرليني، وشكل ثنائياً هجومياً مع الأوروغوياني القادم من اياكس أمستردام الهولندي.

اعتذر المهاجم الدولي السابق لجهله هوية سواريز، متحدثاً عن أولويات خروجه مع أصدقائه بدلاً من متابعة مباريات كرة القدم عندما كان يشق طريقه في نيوكاسل. واستخدم كارول العائد هذا العام إلى نيوكاسل بعد تخلي وست هام عنه، محرك غوغل للبحث عن سواريز عندما كان يستقل طائرة مروحية متجهاً إلى ليفربول لإكمال تعاقده مع الـ«ريدز»، في اليوم الأخير من فترة الانتقالات الشتوية في يناير 2011.