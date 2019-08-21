تعرف على أسطول سيارات محمد صلاح الفاخرة

المصدر: البيان الإلكتروني

لا يخفي النجم المصري محمد صلاح، لاعب ليفربول الإنجليزي، حبه للسيارات، إذ امتلك على مدار السنوات عدة سيارات استعرضتها صحيفة «ذا صن» البريطانية.

وأوضحت الصحيفة البريطانية أن اللاعب الفائز بدوري أبطال أوروبا مع فريقه يعشق السيارات الفاخرة ذات المحرك القوي والصوت العالي، مستعرضة أسطول سياراته من الماركات العالمية وعلى رأسها بنتلي وميرسيدس ولامبورجيني.



بنتلي كونتينينتال GT

هي الإضافة الأخيرة لأسطول سيارات محمد صلاح وتعتبر إحدى السيارات المفضلة للاعبي كرة القدم إذ تحتل المركز الثاني بين السيارات الأكثر شراءً بين لاعبي الدوري الإنجليزي الممتاز ويبلغ سعرها قرابة 160 ألف جنيه إسترليني أي قرابة 3.2 ملايين جنيه مصري.

وتتمتع السيارة من الداخل بفخامة عالية متضمنة مقاعد مريحة مكسية بالجلد الطبيعي، أما من ناحية الأداء، فتبلغ سرعتها القصوى قرابة 340 كيلومتر/الساعة، ومصنوعة في بريطانيا بمحرك V12، كما وصفتها الصحيفة بحسب صحيفة المصري اليوم.

وتعرف الجماهير الإنجليزية عن امتلاك «صلاح» لتلك السيارة بعد ظهوره بها ومطاردة طفل مؤخرًا له أثناء قيادته له.

لامبورغيني أفينتادور

تشير تقارير أيضًا إلى امتلاك «الملك المصري» لسيارة من نوعية لامبورغيني أفينتادور، كمنافسه على الحذاء الذهبي بيير-إمريك أوباميانغ.

وتستطيع السيارة الرياضية الوصول لسرعة قصوى تقترب من 350 كيلومتر/الساعة، وهي السيارة الأسرع في أسطول سيارات اللاعب المصري، كما بإمكانها القفز من سرعة 0 إلى قرابة 100 خلال 2.9 ثانية فقط، فيما يبلغ سعرها 271 ألف جنيه إسترليني.

ميرسيدس AMG GLE COUPE

وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أن معظم اللاعبين يفضلون الذهاب إلى التدريب بسيارات واسعة من الداخل، لذا عادة ما يختارون سيارات كبيرة نوعية SUV ولكن «صلاح» أعجبه شكل ميرسيدس AMG GLE COUPE والتي تتمتع بمحرك 3.0-liter twin-turbo V6 بقوة 367 حصان، إذ تعتبر الخيار الأفضل له للذهاب إلى ملعب التدريبات بميلوود والوصول في الوقت المناسب، فيما يبلغ سعرها 65 ألف جنيه إسترليني، أي قرابة 1.3 مليون جنيه مصري.

ميرسيدس بينز SLS AMG ROADSTER



يبلغ سعرها 176 ألف جنيه إسترليني، أي قرابة 3.5 ملايين جنيه مصري، وهي إحدى أغلى الموديلات من سيارات ميرسيدس في تاريخها، ولكن هذا لم يزعج «صلاح»، حسب الصحيفة البريطانية، إذ يبلغ راتبه الأسبوعي 200 ألف جنيه إسترليني.

وتتمتع السيارة بمحرك 6.3-liter V8 بقوة 571 حصانا ويمكنها الوصول إلى سرعة قصوى تقترب من 320 كيلومتر/الساعة، والانتقال من سرعة 0 إلى سرعة 100 في 3.8 ثوان.

أودي Q7

يبدأ سعرها من 54 ألف جنيه إسترليني، أي قرابة مليون جنيه مصري، فيما تعتبر من الخيارات الجيدة عند البحث عن الأداء والصلابة والثبات.

وامتلك عدد من كبار لاعبي برشلونة السيارة ذاتها أثناء تعاقد النادي مع الشركة الألمانية كراعية، فيما حصل «صلاح» على واحدة بعد عودته إلى الدوري الإنجليزي للانضمام إلى ليفربول قادمًا من روما.

تويوتا كامري

لا يمكن أن يتم نسيان إحدى أولى سيارات محمد صلاح، وهي تويوتا كامري، تبلغ تكلفتها قرابة 29 ألف جنيه إسترليني، أي حوالي 581 ألف جنيه مصري، ولا يمكن مقارنة الكامري بسيارات «صلاح» الأخرى على مستوى الأداء، فبسرعة قصوى تقارب الـ 180 كيلومتر/الساعة، لا يمكنها منافسة باقي مجموعة سيارات النجم المصري.