وولفرهامبتون يفرض التعادل على مانشستر يونايتد

المصدر: وكالات

فرض فريق وولفرهامبتون التعادل 1 /1 على ضيفه مانشستر يونايتد اليوم الاثنين، في المرحلة الثانية من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وتقدم المهاجم الفرنسي انتوني مارسيال بهدف لمانشستر في الدقيقة 27 ثم تعادل روبن نيفيس لوولفرهامبتون في الدقيقة 55.

واهدر الفرنسي الأخر بول بوجبا ضربة جزاء لمانشستر في الدقيقة 67.

وحصد كل فريق نقطة واحدة ليرفع مانشستر رصيده إلى أربع نقاط في المركز الرابع بفارق الأهداف خلف جاره مانشستر سيتي صاحب المركز الثالث وبفارق نقطتين خلف ليفربول وارسنال.

وفي المقابل رفع وولفرهامبتون رصيده إلى نقطتين متقدما للمركز الثالث عشر.

واستهل مانشستر مشواره في الموسم الحالي باكتساح تشيلسي برباعية بيضاء فيما تعادل وولفرهامبتون سلبيا في مباراته الأولى مع مضيفه ليستر سيتي.