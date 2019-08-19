المصدر: د.ب.أ

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) اليوم الاثنين قائمة المرشحين للفوز بجائزة بوشكاش التي تمنح لصاحب أفضل هدف خلال الموسم، وقد ضمت النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي والسويدي زلاتان إبراهيموفيتش.

وتضم القائمة عشرة مرشحين سيتنافسون على حصد أصوات المشجعين في تصويت يجرى عبر الانترنت حتى أول سبتمبر المقبل.

وستقوم لجنة باختيار الفائز من بين الأهداف الثلاثة التي تحصد أعلى أعداد من الأصوات.

وجرى ترشيح هدف لميسي سجله لبرشلونة في شباك ريال بيتيس بينما ترشح إبراهيموفيتش لهدف سجله للوس أنجليس جالاكسي الأمريكي في شباك تورونتو.

وضمت قائمة المرشحين والمرشحات أيضا ، ماتيوس كونيا (منتخب البرازيل/ فريق لايبزج الألماني) وأجارا نشوت (الكاميرون / فاليرنجا النرويجي) وفابيو كوالياريللا (إيطاليا / سامبدوريا الإيطالي) وخوان فيرناندو كينتيرو (كولومبيا / ريفر بليت الأرجنتيني) وإيمي رودريجيز (أمريكا / يوتا رويالز الأمريكي) وبيلي سيمبسون (أيرلندا لشمالية / كليفتونفيل) وأندروس تاونسند (إنجلترا / كريستال بالاس الإنجليزي) ودانييل زسوري (المجر / دبرتسن المجري).

وتقدم جائزة بوشكاش خلال حفل فيفا المقرر في ميلانو في 23 أيلول/سبتمبر المقبل.