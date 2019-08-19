مكافأة ضخمة من ليفربول لمحمد صلاح

المصدر: وكالات

يقترب النجم المصري محمد صلاح من الحصول على أعلى أجر في الدوري الإنجليزي لكرة القدم "البريميرليغ"، خاصة بعد البداية الموفقة للنادي في بداية الموسم الحالي.

ويتجه نادى ليفربول للحفاظ على صلاح في صفوفه، برفع راتبه الأسبوعي إلى 430 ألف جنيه استرليني، وذلك بعد أن أبدت عدة أندية أوروبية اهتماما بضم صلاح، وعلى رأسها ريال مدريد الإسباني، حسبما ذكرت صحيفة "ذي صن" البريطانية.

وقالت الصحيفة إنه من المنتظر أن يمدد نادي ليفربول عقد محمد صلاح بداية من عام 2023 لمدة موسم آخر لينتهي في صيف 2024، وهو ما يجعل صلاح ثاني أعلى لاعب يتقاضى راتبا في البريميرليغ بعد أليكسيس سانشيز مهاجم مانشستر يونايتد، وحال رحيل سانشيز كما هو متوقع إلى نادي إنتر ميلان الإيطالي، سيكون اللاعب المصري الأعلى أجراً بين كل لاعبي الدوري الإنجليزي.

في سياق آخر، رد المصري محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي على تصريحات سابقة للمدير الفني لمانشستر سيتي جوسيب غوارديولا، اعتبر فيها أن التتويج بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز أكثر أهمية من الفوز بدوري أبطال أوروبا.

وفي مقابلة مع شبكة "سي إن إن" الإخبارية، قال صلاح: "بصراحة، لم أعرف أنه غوارديولا قال ذلك، لكنني أعتقد أنه إذا خير بين الدوري المحلي ودوري أبطال أوروبا، سيختار الأخير".

وأضاف: "هذا رأيي، لا أتحدث عنه لكنه رأيي، إنها أكبر بطولة كرة قدم لذلك يسعى الجميع للفوز بها، كل مدرب وكل لاعب يحلم بدوري أبطال أوروبا. بالتأكيد أيضا الدوري الإنجليزي شيء كبير، لكن يبقى دوري الأبطال السباق الأكبر".

وحول عدم إجراء فريق ليفربول ومدربه يورغن كلوب أي تعاقدات كبيرة مع لاعبين جدد في الصيف، قال إن "ذلك يثبت أن لدينا فريقا جيدا ولاعبين جيدين ومجموعة جيدة".