رين يكرر سيناريو نهائي الكأس مع سان جيرمان في الدوري الفرنسي

المصدر: أ ف ب

رد رين الصاع لضيفه باريس سان جرمان؛ حامل اللقب، وكرر سيناريو نهائي مسابقة الكأس الموسم الماضي، وذلك بتحويله تخلفه إلى فوز 2-1 الأحد في ختام المرحلة الثانية من الدوري الفرنسي لكرة القدم.

وكان فريق المدرب جوليان ستيفان جرد سان جرمان من لقب مسابقة الكأس الموسم الماضي بعدما حول تخلفه أمامه بهدفين نظيفين إلى تعادل 2-2 قبل أن يحسم المواجهة بركلات الترجيح.

لكن النادي الباريسي ثأر لنفسه قبيل انطلاق الموسم باحرازه كأس الأبطال بالفوز عليه 2-1 بعد أن كان متخلفا بدوره بهدف قبل أن ينقذه كيليان مبابي والأرجنتيني أنخل دي ماريا.

وأظهر رين الذي أنهى دوري الموسم الماضي في المركز العاشر، أنه يتمتع بروح قتالية عالية جدا بحسمه لقاء الأحد، محققا فوزه الثاني تواليا، فيما مني فريق المدرب توماس توخل بهزيمة أولى مبكرة بعد الفوز الكبير الذي حققه افتتاحا ضد نيم (3-صفر).

وأصبح رين الفريق الأكثر فوزا على سان جرمان في الدوري خلال المواسم العشرة الماضية بتحقيقه انتصاره الخامس على النادي الباريسي من أصل 19 مباراة بحسب موقع "أوبتا" للاحصاءات.

وكما كان متوقعا، خاض سان جرمان مباراته الثالثة لهذا الموسم (مع كأس الأبطال) من دون نجمه البرازيلي نيمار الراغب بالرحيل عن النادي مع تفضيل العودة إلى فريقه السابق برشلونة الإسباني.

وقد برر توخل غياب نيمار بأنه لم "لم يكمل التدريبات مع المجموعة اليوم (السبت). لا يزال الوقت مبكرا بالنسبة إليه لبدء المباراة لاسيما ضد رين في معقله. الأمر مبكر. ننتظر أسبوعا آخر ليعاود التمارين مع المجموعة".

ويتعافى نيمار من إصابة في كاحله تعرض لها في صفوف منتخب بلاده ضد قطر في 6 يونيو الماضي واضطرته إالى الغياب عن بطولة كوبا أمريكا التي استضافتها بلاده وتوجت بلقبها، إلا أنه استدعي رغم ذلك إلى المنتخب لخوض مباراتين وديتين ضد كولومبيا والبيرو الشهر المقبل.

وفي تفاصيل مباراة الأحد، كان بارزا عودة الأرجنتيني أنخل دي ماريا إلى التشكيلة الأساسية لسان جرمان بعد أن وجد طريقه إلى الشباك كبديل في المباراتين الأوليين للموسم ضد رين في كأس الأبطال ونيم في المرحلة الأولى.

وبعد أن عانده الحظ في الدقيقة 15 إثر ركلة حرة وكرة رأسية مرتدة من القائم، نجح إدينسون كافاني في الوصول إلى الشباك مستفيدا من خطأ فادح من المدافع داميان سيلفا في إعادة الكرة لحارسه رومان سالان، فخطفها الأوروغوياني وسددها في المرمى (36).

وبهدف كافاني، وصل سان جرمان إلى الشباك للمباراة الأربعين تواليا في الدوري الفرنسي، معادلا بذلك رقم راسينغ كلوب بين 1962 و1964 بحسب موقع "أوبتا" للاحصاءات.

هدفان في اواخر الشوط الأول وأوائل الثاني

لكن رين أطلق المباراة من نقطة الصفر قبل الدخول إلى استراحة الشوطين بفضل هدف للسنغالي مباي نيانغ، الذي وصلته الكرة إثر عرضية من المالي هاماري تراوري، فاستفاد من تراخي الدفاع، لاسيما البرازيلي ماركينيوس، ليلتف على نفسه ويودعها شباك ألفونس أريولا (ق44).

وبدأ رين الشوط الثاني من حيث أنهى الأول وتقدم بكرة رأسية رائعة لرومان ديل كاستيو على يمين أريولا الذي لم يحرك ساكنا، وذلك إثر تمريرة طولية متقنة من الأنغولي ابن الـ 16 ربيعا إدواردو كامافينغا (ق48).

وكان رين قريبا جدا من إضافة الثالث عبر نيانغ الذي انفرد بالمرمى لكن أريولا تألق هذه المرة في إانقاذ حامل اللقب (ق55)، ثم تدخل الحظ إلى جانب النادي الباريسي لانقاذه من هدف ثالث بعدما ناب القائم عن حارسه لصد محاولة جيريمي جالان (ق63).

وحاول توخل تدارك الموقف، فأدخل الوافد الجديد الإسباني بابلو سارابيا بدلا من دي ماريا، والمدافع الشاب كولان داغبا بدلا من البلجيكي توما مونييه (ق64)، إلا أن شيئا لم يتغير رغم بعض المحاولات أبرزها لكيليان مبابي بتسديدة من خارج المنطقة أنقذها الحارس سالات (ق82)، وأخرى من مسافة قريبة تدخل عليها الأخير ببراعة (ق83).

وفي مباراة ثانية، تجنب سانت إتيان، رابع الموسم الماضي، هزيمة أولى له أمام ضيفه العائد بريست منذ 2010 واكتفى بنقطة التعادل 1-1.

وبدا سانت إتيان الذي استهل الموسم الجديد بفوز خارج ملعبه أمام ديجون (1-2)، في طريقه لخسارته الأولى أمام بريست منذ 30 أكتوبر 2010 (صفر-2) بعد تخلفه بهدف لجوليان فوسييه (ق45)، لكن الغابوني دينيس بوانغا، القادم هذا الموسم من نيم، نجح في خطف التعادل قبل سبع دقائق على النهاية (ق83)، حارما بريست، الذي تعادل في المرحلة الافتتاحية مع تولوز 1-1 أيضا، من فوزه الأول في دوري الأضواء منذ 24 فبراير 2013 حين تغلب على ليون 2-صفر خارج ملعبه قبل أن يهبط في نهاية الموسم إلى الدرجة الثانية.

وفي لقاء آخر، تعادل رينس مع ستراسبورغ من دون أهداف.