سقوط «البارسا وثلاثية لـ«الملكي»

المصدر: مدريد - وكالات

سقط برشلونة حامل اللقب في الموسمين الماضيين أمام مضيفه أتلتيك بلباو صفر-1، أمس، في افتتاح الدوري الإسباني لكرة القدم وسجل الهدف المهاجم المخضرم اريتز ادوريز، وفاز ريال مدريد على سلتا فيغو 3 - 1، بعشرة لاعبين، ولم تكن الخسارة الأولى هي كل مصائب «البارسا» بل امتدت إلى إصابة مهاجمه سواريز في ربلة الساق، وأشارت تقارير عن إمكانية غيابه عن الملاعب لفترة قد تمتد شهراً، وبدأ برشلونة المباراة من دون ميسي، المصاب .

سجل ثلاثية الريال في شباك سلتا فيغو كريم بنزيمة وتوني كروس ولوكاس فاسكيز فيما سجل لسلتا فيغو إيكر لوساداوأكمل الريال المباراة بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 56 بعد طرد مودريتش بالبطاقة الحمراء.